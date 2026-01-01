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Минсельхоз России назвал условия возобновления импорта товаров из Армении

Среди этих условий обеспечение безопасности сельхозпродукции, включая использование армянскими производителями собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок. Безусловный приоритет для РФ – соответствие поставляемых в страну товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявила в четверг, 13 августа 2026 года, министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Как сообщили в Минсельхозе России, Лут провела встречу с министром экономики Армении Геворгом Папояном на полях VII заседания Совета по агропромышленной политике ЕАЭС. Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия по линии АПК. Лут отметила необходимость безусловного соблюдения действующих норм и выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

На какие товары из Армении ввела ограничения Россия?

РФ в лице Россельхознадзора и Роспотребнадзора поэтапно ввела масштабные ограничения на импорт практически всей сельскохозяйственной, пищевой и растениеводческой продукции из Армении. Официальной причиной названы систематические нарушения фитосанитарных и ветеринарных норм ЕАЭС.

Полный перечень товаров, попавших под ограничения

  • Вся подкарантинная продукция. С 12 июня действует тотальный запрет на ввоз и транзит любых подкарантинных товаров. В этот перечень ЕАЭС входит около 130 позиций, включая орехи, муку, древесину, корма для скота и текстильное сырье.
  • Свежие овощи, ягоды и зелень. Ограничен импорт томатов, огурцов, перцев, баклажанов, картофеля и клубники.
  • Фрукты и сухофрукты. Под запретом косточковые (абрикосы, вишня, черешня, сливы, персики, нектарины), семечковые культуры (яблоки, груши), свежий виноград и любые сухофрукты.
  • Рыба и морепродукты. Приостановлена ветеринарная сертификация живой рыбы и рыбной продукции (поставки разрешены только с двух прошедших спецпроверку заводов).
  • Молочная продукция. С 27 июля полностью прекращен прием ветеринарных сертификатов на молочные товары со всех предприятий Армении.
  • Цветы. Поставки срезанных цветов заблокированы одними из первых.
  • Вода и напитки. Под ограничения попали поставки минеральной воды (включая бренд "Джермук"), питьевой воды и газированных напитков.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, что товарооборот с Арменией в 2026 году упал на две трети по отношению к 2025-му.

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Метки: Армения Минсельхоз товары
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