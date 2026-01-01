Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценами на независимых АЗС

Как информирует пресс-служба правительства, на заседании проанализировали актуальные данные по производству нефтепродуктов, текущий баланс запасов топлива, меры поддержки внутреннего рынка. Также была рассмотрена ситуация с обеспечением топливом в отдельных регионах. В числе них Архангельская, Новосибирская и Свердловская области, Республика Саха (Якутия).

Отдельно Новак поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.

"Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнутых договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке", – говорится в сообщении кабмина.

Там также отметили, что ФАС продолжает мониторинг деятельности участников топливного рынка.

"Особое внимание уделяется соблюдению требований антимонопольного законодательства и недопущению нарушений", – добавили в правительстве.

Что такое независимые АЗС?

Независимые АЗС – автозаправочные станции, принадлежащие частным владельцам или коммерческим фирмам, которые не входят в структуру вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), таких как "Роснефть", "Лукойл" или "Газпромнефть". Эти АЗС не имеют собственного цикла добычи и переработки нефти. Независимый сегмент составляет около 60% от общего числа заправок в России и включает в себя как крупные региональные сети, так и одиночные частные станции.

Особенности работы независимых АЗС

Закупка на бирже. Топливо приобретается на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) или у мелкооптовых трейдеров.

Ценовая уязвимость. Стоимость литра зависит от биржевых котировок, из-за чего розничные цены могут быть выше, чем на сетевых заправках ВИНК.

Широкая география. Обеспечивают топливом удаленные районы, поселки и трассы, где крупным игрокам работать экономически невыгодно.

Разное качество. Закупают бензин на разных НПЗ, поэтому характеристики топлива могут меняться от партии к партии.

Гибкий сервис. Быстрее внедряют новые форматы (автоматические станции) и развивают нетопливный бизнес – кафе, магазины.

Работа по франшизе. Часть независимых заправок использует бренды ВИНК по договору франчайзинга, внешне не отличаясь от оригинальных сетей.

Ранее Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо.