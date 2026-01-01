По его словам, нефтеперерабатывающие предприятия совместно с Минобороны работают над усилением защиты, используя как активные, так и пассивные средства противодействия беспилотникам.

"К сожалению, отдельные прилеты бывают, не без этого, идет быстрое восстановление. Наши заводы все защищены", – рассказал Новак журналистам.

Вице-премьер также прокомментировал ситуацию вокруг Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области, подвергшегося атаке беспилотников 25 ноября. По его словам, для определения масштаба последствий потребуется время.

"Сейчас трудно сказать, это требует оценки соответствующих служб, в течение одного-двух дней будет ясно", – ответил Новак на вопрос о последствиях атаки.

Ночью 25 ноября Самарская область подверглась массированной атаке БПЛА. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что над регионом было сбито более 145 беспилотников. В результате произошедшего также возникли перебои с электричеством на отдельных территориях.

Сызранский НПЗ входит в структуру компании "Роснефть" и относится к числу крупных нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Его проектная мощность составляет около 8,5 млн т нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты. Предприятие уже подвергалось атаке беспилотников в сентябре 2026 года, после чего сообщалось о восстановительных работах.

На фоне атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру в России сохраняется напряженная ситуация на топливном рынке.

"Сейчас ситуация достаточно напряженная в связи с тем, что ряд нефтеперерабатывающих заводов в ремонте", – пояснил вице-премьер, отвечая на вопрос о рисках дефицита топлива.

Для стабилизации внутреннего рынка правительство ввело ограничения на вывоз нефтепродуктов. В частности, запрет на экспорт бензина действует до 31 января 2027 года.

Ограничения также распространяются на вывоз дизельного и судового топлива, а также газойлей. В конце октября кабмин продлил запрет на экспорт этих видов топлива для непосредственных производителей до той же даты.

Новак сообщил, что вопрос о дальнейшем продлении запрета на экспорт бензина рассмотрят в декабре. Решение будет зависеть от прогноза баланса топлива в стране.