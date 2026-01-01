Согласно информации международной финансовой платформы Investing.com, по данным на 2:04 мск понедельника, 23 ноября 2026 года, январские фьючерсы на Brent снижались до $89,59 за баррель. Позже цена выровнялась на уровне $89,8 за баррель и вернулась к снижению.

Эксперты рынка напоминают, что с начала ноября нефть потеряла в цене около 20%. Текущее снижение связано с восстановлением ближневосточного экспорта и ростом предложения на рынке.

Большинство крупных банков и аналитических агентств ожидают постепенного снижения цен на нефть Brent в 2027 году до диапазона $75–88 за баррель на фоне перехода мирового рынка к профициту предложения.

Текущее снижение цен на нефть Brent не создает критических угроз для российского бюджета в 2026–2027 годах, поскольку бюджеты изначально сверстаны с большим запасом прочности: в 2026 году базовая цена российской нефти в бюджетном правиле составляет $59 за баррель, а с 2027 года эта планка может быть снижена до $50 за баррель.