Решение о введении платежа на заседании в среду, 25 ноября 2026 года, утвердили депутаты городского совета Уфы. В налогооблагаемую базу не будут включать стоимость услуг по временному проживанию участникам и инвалидам ВОВ, участникам спецоперации, ветеранам и инвалидам боевых действий и ряду других категорий граждан, пишет РБК.

Платить туристический налог будут не туристы, а организации и предприниматели, предоставляющие услуги размещения. Начисляться он будет с услуги по предоставлению мест для временного проживания. По общим правилам, минимальная сумма туристического налога составляет не менее 100 руб. за сутки проживания, даже если расчет по процентной ставке дает меньшую сумму.

Сейчас туристический налог собирают в 110 муниципальных образованиях Башкортостана. За январь – июнь 2026 года его поступления в республике составили 37,4 млн руб. Это на 72,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средства поступили от 342 налогоплательщиков. Салават введет налог с 1 января 2027 года.

Органы местного самоуправления в регионах России получили право устанавливать туристический налог на своих территориях с января 2025 года. В первый год из 895 муниципальных образований в республике налог ввели 230, позднее часть решений были отменены.

С 2025 года туристический налог в размере 1% действует в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Омске, Перми и Волгограде.

В 2026 году туристический налог со ставкой 2% был введен в Нижнем Новгороде. С нового года турналог также ввели в Самаре и Воронеже: его размер будет ежегодно расти до 5%, прибавляя по процентному пункту, сейчас он составляет 1 и 2% соответственно.