ЦБ готовит запуск ИИ-помощника по выбору финпродуктов

"Мы готовим сейчас соответствующее письмо, которое будет направлено в адрес кредитных и страховых организаций, поскольку там, кроме трех продуктов банковских: вкладов, ипотеки и кредитных карт, есть еще и каско. И все технологически к Новому году должно быть готово для его разворачивания", – приводит слова Мамуты "Интерфакс".

ИИ-помощник будет встроен в мобильные приложения и на сайты банков и страховых компаний. По словам Мамуты, "помощник работает по референсам и промптам, которые написаны совместно с рынком".

Его тестирование шло с конца 2025-го при участии 10 крупнейших банков, в том числе ВТБ, Т-Банка и Совкомбанка.

"Тот помощник, который сейчас должен появиться, будет носить шильдик «по методологии Центрального банка». То есть мы уверены в том, что он будет выдавать. И у нас будет встроенная некая такая процедура арбитража с финансовыми организациями. Абсолютно нормально, если им не нравится выдача, которую делает помощник, у нас будет время это обсудить и скорректировать, если такая коррекция будет необходима", – поясняет зампред ЦБ.

Регулятор подчеркивает нейтральность выдачи подсказок: методология ЦБ "равноудалена" от всех участников рынка и призвана убрать информационную асимметрию, чтобы ни одна организация не получала преимущества и никто не испытывал дискриминации.

В прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиуллина поясняла, что ассистент должен в простой форме делать выжимку ключевых условий договора и обращать внимание на отклонения от стандартов, например по ипотеке, чтобы помочь клиенту лучше понимать продукт.

В июне 2026-го ЦБ представил методические рекомендации по использованию ИИ в финансовой сфере. Этот документ стал первым, в котором Банк России систематизировал риски применения ИИ, описал возможные тактики атак злоумышленников на системы ИИ и дал рекомендации по мерам защиты. Помимо прочего, в методических рекомендациях идет речь о галлюцинациях ИИ, дрейфе данных, "отравленных" наборах данных.