Как получить региональные выплаты на подготовку детей к 1 сентября

Параметры и порядок оформления поддержки определяются на уровне регионов. Как правило, для получения средств требуются паспорт заявителя, свидетельства о рождении детей, документы о статусе многодетной семьи, справка о доходах для малоимущих, а также реквизиты банковского счета или карты "Мир", сообщил в понедельник, 17 августа 2026 года, ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

"Я постоянно слышу на приемах: «Мы думали, нам ничего не положено, а соседи получили 15 тысяч». Это обидно, потому что деньги есть, просто про них надо знать. Региональные выплаты не лотерея, а реальная помощь", – рассказал парламентарий.

Заявления, как правило, принимаются через портал госуслуг, многофункциональные центры, органы социальной защиты по месту жительства, а в отдельных случаях – через школу. В зависимости от региона выплаты могут предоставляться напрямую через соцзащиту или в формате электронного сертификата.

"Самое главное – не пропустить срок. В одних регионах заявления принимают до конца августа, в других – до октября. Уточняйте заранее, чтобы не остаться без помощи", – пояснил Свищев.

Он также напомнил о дополнительных мерах поддержки. С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут претендовать на семейную налоговую выплату – возврат части уплаченного НДФЛ. Кроме того, в некоторых регионах предусмотрена компенсация расходов на школьную и спортивную форму при наличии чеков.

"Проверьте, есть ли в вашем регионе выплата к школе, подходите ли вы под ее условия и когда нужно подавать заявление. Это может быть 3000, 5000 или даже 15.000 рублей. В любом случае это серьезная помощь семейному бюджету. Не упускайте ее. Один вечер с документами может сэкономить десятки тысяч рублей", – заключил Свищев.