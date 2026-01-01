Первый самолет выполнил полет по маршруту Эль-Аламейн – Москва

Об открытии авиасообщения с Борг-эль-Арабом и Эль-Аламейном в Росавиации информировали 10 августа. Оба эти аэропорта находятся на египетском побережье Средиземного моря, примерно в 40 и 100 км от Александрии соответственно. На тот момент в агентство поступила заявка Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов по маршруту Эль-Аламейн – Москва как раз с 15 августа.

Росавиация проинформировала российских авиаперевозчиков о том, что они могут запросить получение допуска для выполнения регулярных полетов в Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. В агентстве готовы рассматривать заявки на выполнение туда чартерных полетов. В посольство Египта также была направлена просьба распространить соответствующую информацию среди профильных ведомств и заинтересованных авиакомпаний.

К настоящему моменту из России доступны также перелеты в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Как уточнили в ведомстве, по 21 маршруту летают самолеты двух российских авиаперевозчиков, еще пять египетских перевозчиков обслуживают 32 направления.

Эль-Аламейн – развивающийся курорт, который на российском рынке пока малоизвестен, но интерес со стороны туристов к нему есть.

Туроператоры видят в средиземноморских курортах Египта альтернативу европейским направлениям – например, Кипру или греческим островам. Однако пляжный сезон на Средиземном море значительно короче, чем на Красном, и заканчивается в октябре. По оценкам участников рынка, успеть поставить чартеры в текущем сезоне можно, но полноценным туристическим направлением для россиян Эль-Аламейн станет, скорее всего, только в летнем сезоне 2027 года.

Вообще же Эль-Аламейн обычно упоминается в ином контексте – здесь летом-осенью 1942 года состоялись два сражения, в ходе которых британские войска сначала остановили "Лиса пустыни", а потом и погнали немцев с итальянцами обратно, в Ливию. На Западе тем событиям, как правило, придают очень большое значение.

Черчилль писал: "До Эль-Аламейна мы не одержали ни одной победы. После Эль-Аламейна мы не понесли ни одного поражения".