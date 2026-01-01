Рост турпотока в Анапу может превысить по итогам 2026 года 50%, полагают в РСТ

"Это единственный курортный город на Чёрном море, который демонстрирует положительную динамику. Лето начиналось со 100% прироста в июне. Рост в августе составит около 50% к прошлому году. Бархатный сезон, по нашему прогнозу, тоже будет хорошим. В целом же Анапа добавит в этом году не менее 50% к показателям 2025 года", – отмечает Ромашкин.

Вполне реальным, по его мнению, выглядит показатель 3,7-4 млн туристов по итогам года. Иными словами, существенно лучше провального 2025-го, но хуже благополучного 2024-го (тогда турпоток достиг 5,5 млн).

Если растет турпоток, то растут и цены?

По словам Ромашкина, это не так. Действительно, в начале лета был рост в размере 5-6%, "но сейчас от него ничего не осталось". Кое-где наблюдается даже понижение цен на 2-3%.

"На моей памяти такое происходит чуть ли не впервые в истории. У туристов есть редкая возможность отдохнуть по прошлогодним ценам", – говорит представитель РСТ.

В числе наиболее популярных объектов – отели "Грин Парк" 3* и "Ла Мелия" 4*, семейный отель "Дивный мир Усадьба Шато", пансионат "Фея Sunclub Resort & Spa" 3* и санаторий "Бригантина" 3*.

Есть и другие оценки роста турпотока

В "Алеане" спрос на поездки в Анапу повысился на 17%, рассказывает заместитель главы компании Оксана Булах.

"На спрос позитивно повлияли открытие купального сезона и демократичные цены, и негативно – сложный информационный фон на российском юге и логистические трудности", – отмечает она.

Интерес к Анапе подогрели скидки в размере 10-15% и более, отели даже предлагали бесплатное размещение детей до 15 лет.

После атак 12 августа резко выросло число аннуляций забронированных туров в относительно близкий Геленджик, констатируют в "Алеане".

"Отменялись даже сентябрьские туры, а несколько туристов решили прервать отпуск. Однако вчерашние аннуляции отнюдь не были массовыми. Продолжают поступать новые заявки с заездами на эту неделю и с глубиной вплоть до новогодних праздников", – рассказывает Булах.

Режим ЧС в Анапе

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, было уничтожено более сотни дронов. Под удар в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе попали гражданские объекты. Сообщалось, что в результате удара погибли три человека, не менее 24 пострадали.

В муниципальном округе Анапы обломки беспилотников повредили пять домовладений в Бужоре и Верхнем Джемете, в домах были выбиты стеклопакеты, повреждены остекление и кровля. Два человека получили гематомы и ссадины, госпитализация им не потребовалась.

В этих условиях был введен режим ЧС муниципального уровня.

Сегодня, 13 августа, на пляжах Анапы запрещено купание – это мотивируется штормом и сильным донным течением.