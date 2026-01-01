Туристический налог появится в Ярославской области

Видеотрансляция шла на канале "ЯПервый", в аккаунтах "ВКонтакте" губернатора и правительства области. Текстовую трансляцию встречи вел портал 76.ру.

"Люди, которые к нам приезжают, – люди небедные. Туристы – как правило, люди все-таки обеспеченные, которые едут отдохнуть и могут себе это позволить", – пояснил губернатор введение налога.

"100 рублей, которые берутся с номера, – 3%, но не менее 100 рублей, это для туриста некритично", – полагает Евраев.

По его словам, за один только 2025 год Ярославскую область посетили 13,2 млн туристов, а хотелось бы довести этот показатель до 25–30 млн туристов.

"Мы к таким цифрам идем. Потому что это серьезнейшее развитие. И мы не должны упускать никакие возможности для развития", – указал Евраев.

Он подчеркнул, что туризм представляет собой один из локомотивов развития для региона.

"Потому что это рабочие места для наших жителей, это заработная плата и благоустройство. А еще это инвесторы, которые к нам приходят. Потому что туристы приезжают и становятся инвесторами. Многие еще и жить к нам приезжают", – рассказал губернатор.

Что такое туристический налог? Где он уже действует?

До введения туристического налога в России действовал курортный сбор. Местные органы власти с начала 2025 года получили возможность вводить на территории муниципалитетов туристический налог. Ставку по нему установили в размере 1% в 2025 году с последующим ежегодным ростом до 5% с 2029 года, минимальная сумма – 100 руб. в сутки. Муниципалитеты сами определяют размер ставки, но она не должна выходить за пределы, установленные в Налоговом кодексе.

Налог платят со своей выручки организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию, средства направляются на развитие городской инфраструктуры. Налог, как правило, включается в стоимость номера в отеле или другом объекте размещения.

Туристический налог действует более чем в 750 муниципалитетах, в том числе в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде. С 1 января 2026 года такой налог начал действовать в Курске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Тольятти, Тюмени и Иркутске.

Почему стоит съездить в Ярославль?

Исторический центр Ярославля является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, в городе около 800 памятников архитектуры. Старейший из них – Спасо-Преображенский собор Спасского монастыря, возведенный в 1506–1516 годах.

Ярославль иногда называют столицей Золотого кольца России, 25 мая 2013 года здесь был установлен памятный знак-символ "Нулевой километр Золотого кольца".

Вместе с Ярославлем в Золотое кольцо входят Ростов Великий, Рыбинск и Переславль-Залесский. Не так давно презентованное Золотое кольцо-2.0 включает также Вятское, Годеново, Карабиху, Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Углич.

На официальном туристическом портале региона можно прочесть следующее: "Главная достопримечательность Ярославской области – созвездие 12 старинных городов: Ярославль, Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов Великий, Рыбинск, Тутаев, Углич и затопленная Молога. У каждого из них свой неповторимый облик и атмосфера".

Подробно о "Золотом кольце" на днях писал в "Профиле" Кирилл Комаров.