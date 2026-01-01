Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"

На командном пункте группировки министр заслушал доклады о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения, характере действий противника. Командующий группировкой войск "Восток" генерал-полковник Петр Болгарев доложил о действиях войск, результатах боевой работы и темпах продвижения подразделений в летнем периоде.

"В ходе летней кампании нашими войсками освобождены 19 населенных пунктов, из них семь в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях", – заявил Болгарев.

Группировка активно уплотняет радиолокационное поле на всех участках в зоне ответственности, наращивает число эффективных средств обнаружения и поражения беспилотников и ракет противника. Создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности о воздушной обстановке – чтобы каждая РЛС и информация с нее отображалась в общей системе.

По словам начальника управления войск беспилотных систем группировки "Восток", увеличение количества современных ударных и разведывательных беспилотников позволило нарастить давление на противника и вести непрерывную воздушную разведку на всех направлениях.

В составе группировки "Восток" создан аналитический центр для обобщения опыта применения беспилотных систем.

Белоусов провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменной ленты одному из соединений группировки войск "Восток", которому было присвоено почетное наименование "гвардейский". Также он вручил государственные награды.

В опубликованной накануне недельной сводке Минобороны РФ указывалось, что за период с 8 по 14 августа подразделения группировки "Восток" овладели населенным пунктом Новое Поле Запорожской области. В свою очередь, подразделения группировки "Центр" взяли населенные пункты Торецкое, Петровка, Новониколаевка Донецкой Народной Республики, подразделения группировки "Юг" – Васютинское (ДНР), "Север" – Водяное, Ивановку и Щербаковку (Харьковская область).