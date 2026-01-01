"Наша цель в Берлине заключалась в прямом взаимодействии с нашими европейскими партнерами, обмене мнениями и обсуждении дальнейших шагов. У нас состоялись содержательные и откровенные дискуссии, и мы высоко ценим серьезность и приверженность, проявленные всеми участниками", – написал Стив Уиткофф в соцсети Х.

"Важная работа еще впереди, и мы будем продолжать эти усилия в тесной координации с нашими союзниками, работая над достижением прочного мира", – добавил он.

В Берлине 19 ноября состоялся саммит "коалиции желающих". Его организаторами выступили канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем. В целом во встрече приняли участие представители 37 государств. Владимир Зеленский, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были специально приглашены.

В совместном заявлении лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины подтвердили готовность продолжать долгосрочную поддержку Киева, включая экстренное усиление украинской ПВО.

Союзники договорились усиливать давление на Москву, добиваясь сокращения доходов РФ от экспорта нефти и газа, борьбы с обходом санкций и противодействия теневому флоту.

Тема участия европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине обсуждается с 2025 года, но особо она обострилась после трехсторонних переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября 2026 года. Европейские эмиссары прибыли на эту встречу, но за стол переговоров допущены не были.

После этого Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным и после встречи публично объявили о согласии Москвы допустить до переговоров и европейцев. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков тогда заявили, что вопрос о подключении европейцев к переговорам зависит от того, насколько четко они обозначат свою позицию и конструктивные предложения.

Президент РФ Владимир Путин 19 ноября заявил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей в Москву на консультации, чтобы выяснить их позицию перед возможными переговорами, учитывая связь безопасности Украины с общеевропейской безопасностью.