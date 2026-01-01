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  3. Глава ЦРУ Рэтклифф не передавал посланий во время визита в Москву – Трамп

Глава ЦРУ Рэтклифф не передавал посланий во время визита в Москву – Трамп

У директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина очень хорошие отношения, заявил в четверг, 27 августа 2026 года, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он назвал "обычным делом" недавнюю поездку Рэтклиффа в Москву и выразил недоумение по поводу того, как о ней сообщили СМИ.

"Никакого послания не было, и ничего необычного не произошло", – сказал Трамп в интервью Axios.

По словам американского лидера, Рэтклифф и Нарышкин проводят переговоры раз в полгода-год.

Также Трамп указал, что его не беспокоят заявления о гипотетическом прямом конфликте РФ и НАТО.

"Меня это абсолютно не беспокоит. Никаких проблем нет", – отметил хозяин Белого дома.

Ранее издания The Wall Street Journal и Politico, сославшись на источники, написали, что Рэтклифф посещал Москву, чтобы предостеречь от эскалации с НАТО. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ о якобы готовящихся Россией действиях против Североатлантического альянса, заявил, что подобные утверждения не соответствуют действительности и не отражают намерений страны.

Что известно о визите директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву

Неанонсированная поездка Джона Рэтклиффа в Москву стала первым визитом руководителя американской разведки такого уровня в Россию с конца 2021 года. Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III вылетел с авиабазы Эндрюс (Мэриленд), сделал суточную остановку в Риге (Латвия) и утром 25 августа приземлился в аэропорту "Внуково". Поездка Рэтклиффа носила непубличный характер.

Дмитрий Песков сообщил, что контакты российской стороны с Рэтклиффом осуществлялись по линии спецслужб. Президент РФ Владимир Путин проинформирован об итогах этих контактов, отметил Песков.

Сергей Нарышкин, в свою очередь, подтвердил встречу с Рэтклиффом в Москве. Нарышкин охарактеризовал мероприятие как "рабочий формат". По словам главы СВР, на встрече обсудили вопросы, входящие в компетенцию спецслужб.

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Метки: США Трамп ЦРУ
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