"Мы стремимся вместе с Ираном и Соединенными Штатами возобновить переговорный процесс". – передает его слова телеканал Al Jazeera. Глава правительства добавил, что Доха нацелена "к укреплению сотрудничества в сфере обороны" с Вашингтоном.

Катар остается одним из ключевых посредников в непрямых контактах между США и Ираном. 23 ноября шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. По данным американского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили предотвращение угроз и обеспечение стабильности на Ближнем Востоке.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в тот же день подтвердил, что Катар продолжает посреднические усилия.

22 ноября президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что Вашингтон и Тегеран продолжают непрямые консультации о прекращении конфликта. Он также сообщил, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если договоренности не будут достигнуты.

Прямые дипломатические контакты между США и Ираном фактически прерваны в июле, когда стороны вернулись к обмену авиаударами. После этого Тегеран выдвигал свои условия через посредников, но Трамп их отвергал. Единственная попытка вернуться к прямым консультациям, предпринятая дипломатами на полях заседания Генассамблеи ООН в начале сентября, провалилась.