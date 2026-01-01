Кушнер оценил встречу с Путиным как продуктивную, уже запланирована следующая

"У нас состоялись очень, очень хорошие обсуждения по многим фронтам. Нам удалось достичь окончательной договоренности об обмене военнопленными, что имеет огромное значение. Очевидно, что эта война затрагивает судьбы многих людей, и возвращение этих людей в свои семьи, на мой взгляд, станет очень важным достижением", – пояснил американский представитель.

Он сообщил, что информировал президента России Владимира Путина о том, что американская сторона считает важным участие Европы в украинском урегулировании.

"Я полагаю, это очень важно. Мы не можем заключить это соглашение без присутствия европейцев за столом переговоров", – заявил Кушнер.

Стив Уиткофф также сделал заявление представителям прессы. "У нас в графике уже есть очередная встреча", – отметил он, не раскрывая тем не менее ее даты. "И мы все будем работать очень, очень напряженно, чтобы достичь этой цели", – сказал Уиткофф.

"Самое главное, что президент Трамп решительно настроен приложить усилия, чтобы добиться прекращения этой войны. В этом заключаются инструкции, которые он дал мне и Джареду", – добавил спецпосланник.

Встреча Владимира Путина с американской делегацией в Кремле 12 ноября продлилась около двух с половиной часов. С российской стороны в переговорах приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков, а также спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Визит представителей Вашингтона прошел сразу после двухдневного раунда трехсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. В Кремле стороны детально обсудили параметры урегулирования конфликта, уделив особое внимание территориальному вопросу, который Кушнер ранее назвал "самым тяжелым". Российский президент, в свою очередь, подчеркнул, что вопросы территорий поднимаются с разных сторон, но для Москвы "важнее люди".

Разговор президента России Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером был содержательным, конструктивным, откровенным и полезным, проинформировал по окончании встречи Юрий Ушаков.