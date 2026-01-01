Мадьяр поставил под сомнение разрешение на строительство АЭС "Пакш-2"

"Нынешний уровень воды в районе АЭС «Пакш-1» также ставит под сомнение экологическое разрешение, выданное для «Пакш-2», а также разрешение, касающееся системы охлаждения", – сказал Мадьяр на пресс-конференции.

По словам премьер-министра, из-за обмеления Дуная Будапешт рассматривает вариант полного пересмотра финансовой стратегии реализации проекта "Пакш-2". Такое решение, отметил он, способно повлиять на сроки завершения строительства.

Проблемы с АЭС "Пакш"

Из-за обмеления Дуная, вызванного жаркой погодой, работа единственной в Венгрии АЭС "Пакш" была приостановлена впервые за 44 года.

В среду, 13 августа, Мадьяр сообщил, что правительство распорядилось незамедлительно начать возведение донного порога в русле Дуная на участке между АЭС "Пакш" и населенным пунктом Дунасентбенедек.

Предполагается, что через несколько недель это позволит удерживать уровень воды у охлаждающего канала станции не ниже отметки минус 90 см. Благодаря этому ключевая электростанция страны сможет вернуться к работе на полную мощность.

АЭС "Пакш", обеспечивающая почти половину всей электроэнергии Венгрии, использует воду Дуная для охлаждения реакторов. АЭС находится на юге Венгрии.

Строительство "Пакш-2"

Соглашение о строительстве АЭС "Пакш-2" было достигнуто Россией и Венгрией при правительстве Виктора Орбана, который в 2026 году уступил пост лидеру оппозиции Мадьяру по итогам выборов.

В 2009 году парламент Венгрии одобрил расширение АЭС "Пакш" за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в €12,5 млрд. В 2014 году Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до €10 млрд на возведение АЭС.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало Росатому разрешение на возведение пятого и шестого энергоблоков, а в мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.

Два новых блока строятся по российской технологии ВВЭР-1200 с проектной мощностью около 2400 МВт. Проект рассчитан на замену устаревших мощностей и расширение атомного сектора в венгерской энергосистеме.