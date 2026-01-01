Почти 200 беспилотников сбито за день над регионами России

Дроны, как уточняют в ведомстве, сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Что сообщают из регионов

Белгородская область. В региональном оперштабе вновь информируют о множестве прилетов, в результате которых повреждения получили дома, коммерческие объекты, автомобили. Известно об одном погибшем в селе Варваровка и 10 пострадавших в различных муниципалитетах – пяти в Красной Яруге, трех в Шебекино, одном в Грайвороне, одном в Трефиловке.

Курская область. В поселке Реутчанский при падении обломков беспилотника ранена 47-летняя женщина, у нее слепое осколочное ранение и ушиб грудной клетки. Женщина доставлена в Курскую областную больницу, указал губернатор Александр Хинштейн.

Севастополь. В 14:39 появилось сообщение губернатора Михаила Развожаева о том, что сбиты четыре БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе, в 15:07 – о том, что сбиты 10 БПЛА в районе Фиолента, Северной стороны и Балаклавском районе. О пострадавших и поврежденных объектах он не упоминал.

Что сообщали ранее

В ночь на 13 августа средствами ПВО были сбиты 362 беспилотника самолетного типа. Их сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской и Московской областями, Башкирией, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Так, Башкирию утром в четверг атаковал 21 беспилотник. 16 из них сбили в Салавате, на территорию промзоны города упали обломки одного из беспилотников, начался пожар. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, пострадало два человека. По всей Башкирии был объявлен режим беспилотной опасности. В аэропорту Уфы приостанавливали прием и отправка рейсов.

В восьми районах Ростовской области уничтожено около 90 беспилотников. Были повреждены несколько окон в здании школы в хуторе Волченском, в ее дворе горела трава.