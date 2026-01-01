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  3. Пожар возник на агропредприятии в Пензенской области при атаке БПЛА

Пожар возник на агропредприятии в Пензенской области при атаке БПЛА

Удар беспилотника по предприятию в промзоне Земетчинского района вызвала локальное возгорание, которое было потушено. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

"Атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района. Возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировано", – написал Мельниченко в Max.

По словам губернатора, пострадавших нет. На месте приступили к работе службы экстренного реагирования.

Украинские войска постоянно атакуют российские регионы беспилотниками. Прошлой ночью в Ленинградской области было сбито более 50 украинских БПЛА. В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. На подлете к Москве сбили 12 беспилотников.

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Метки: беспилотники Операция по демилитаризации Украины Пензенская область пожар
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