Пожар возник на агропредприятии в Пензенской области при атаке БПЛА

"Атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района. Возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировано", – написал Мельниченко в Max.

По словам губернатора, пострадавших нет. На месте приступили к работе службы экстренного реагирования.

Украинские войска постоянно атакуют российские регионы беспилотниками. Прошлой ночью в Ленинградской области было сбито более 50 украинских БПЛА. В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. На подлете к Москве сбили 12 беспилотников.