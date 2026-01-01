15 августа 2026
USD 84.54 +0.74 EUR 97.51 +0.76
Новости Политика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Ракетный удар нанесен по предприятию в Самарской области

Ракетный удар нанесен по предприятию в Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о ракетном ударе по одному из промышленных предприятий региона.

"Враг нанес ракетный удар по нашему промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы", – написал Федорищев в Max.

Других подробностей губернатор не привел.

Данные о последствиях и пострадавших уточняются.

Украинские войска постоянно атакуют российские регионы беспилотниками и ракетами. Прошлой ночью в Ленинградской области было сбито более 50 украинских БПЛА. В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга.

Минувшей ночью атака беспилотника на сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района Пензенской области вызвала локальное возгорание, которое было оперативно потушено.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Операция по демилитаризации Украины ракетный удар Самарская область
Рекомендательный сервис