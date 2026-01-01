"В ходе боев подразделения группировки «Восток» прорвали оборону ВСУ. Потери противника составили до роты живой силы. Также уничтожены семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых гексакоптеров типа R-18", – сообщили в Минобороны РФ в субботу, 15 августа 2026 года.

Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Старорайское, Краснодолье, Новогришино, Анновка и Матяшево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих.

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы в районах населенных пунктов Подлиман и Петровка в Харьковской области, Донецкое, Святогорск, Маяки и Старый Караван в ДНР. Потери противника составили более 210 военнослужащих.

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих в зоне ее действия. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, ракетно-артиллерийской бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Славгород, Писаревка, Вакаловщина Сумской области и города Сумы.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Балаклея, Карасевка, Малый Бурлук, Кудеевка, Рубежное и города Харькова.

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Ореховатка и Николайполье ДНР. Противник потерял свыше 220 военнослужащих.

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Нововоронцовка Херсонской области и города Херсона. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 30 военных.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты семь управляемых авиационных бомб, 17 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также Вооруженные силы России поразили цеха сборки беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров ВСУ. Нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

В субботу министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Восток" в зоне проведения СВО. С начала лета военные освободили 19 населенных пунктов, из них семь в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях.