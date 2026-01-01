Российские войска поразили резервуары с ГСМ в порту Одесса

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении Минобороны в "Максе".

В ведомстве отметили, что в ходе сегодняшних атак было применено высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.

Зачем Россия бьет по черноморским портам Украины?

Срыв военных поставок. По заявлениям Минобороны РФ, портовая инфраструктура и коммерческие морские суда активно используются в интересах ВСУ для транспортировки, разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также для базирования сил ВМС.

Разрушение ВПК и мест сборки дронов. Удары направлены на логистические хабы, обеспечивающие топливом военную технику, а также на прибрежные цеха по сборке безэкипажных катеров, которые Украина использует для атак на российский Черноморский флот и прибрежные города (Новороссийск, Севастополь, Тамань).

Срыв логистики и экспорта. Через глубоководные порты Большой Одессы, Николаева, а также дунайские гавани (Измаил, Рени) проходила значительная часть украинской внешней торговли. Ликвидация этих логистических возможностей подрывает экономику страны и лишает ее доходов от вывоза зерна, металла и другой продукции.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал, что Москва не получала формализованных предложений о моратории на атаки в Чёрном море. По словам дипломата, Киев будет использовать "всякого рода перемирия" для перегруппировки, накопления сил.