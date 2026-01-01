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Путин заявил, что Россия принимает решения относительно действий на Украине исходя из прагматических соображений и с учетом перспектив достижения мира. Так президент ответил на вопрос главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, действует ли Москва в ответ на украинские атаки не настолько жестко, насколько могла бы, из благородства.

"Благородство – хорошее качество, но мы действуем прагматично, исходя из перспектив достижения мира", – заявил российский президент.

При этом он подчеркнул, что Россия будет отвечать на действия украинской стороны. "Но на предпринимаемые противные, в прямом и переносном смысле, с их стороны действия мы всегда будем отвечать", – добавил Путин.

Президент также заявил, что Украина и европейские страны пока не готовы к компромиссам, необходимым для урегулирования конфликта.

По словам Путина, Россия уже согласилась на компромиссные предложения США, которые обсуждались еще до встречи в Анкоридже. Теперь, как считает российский президент, решение об их принятии за украинской стороной.

Российский лидер также пообещал болезненный ответ на атаки по Крымскому мосту.

Позиция Европы по территориальному вопросу

Путин раскритиковал заявления европейских политиков о возможном размещении военных на территории Украины после завершения конфликта.

"Европейцы, по сути, заявляют, что не допустят мира, говоря о вводе военных на Украину", – заявил президент РФ.

Он также назвал бессмысленными попытки ряда государств заставить Россию отказаться от своих нынешних позиций, в том числе по территориальным вопросам.

Говоря о ситуации в Донбассе, Путин заявил, что украинская сторона рассчитывает еще некоторое время удерживать оставшуюся под ее контролем часть территории региона, однако поставил под сомнение целесообразность такого подхода.

Дальнейшие действия российских войск в зоне СВО

Российский президент заявил, что ВС РФ намерены продолжать отодвигать украинские силы от российской границы на различных направлениях, создавая полосы безопасности.

Кроме того, Путин пообещал обеспечить в населенных пунктах украинских регионов, перешедших под контроль российских войск, условия жизни, сопоставимые с российскими.

"Россия сделает все, чтобы условия проживания в населенных пунктах, которые вооруженные силы освободили в украинских регионах, не отличались от российских", – заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что Россия не начинала войну на Украине, а стремится ее завершить.

Путин заявил, что переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином прошли успешно, а дискуссия получилась откровенной. Российский лидер выразил надежду, что подобный формат получит продолжение.