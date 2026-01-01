Россия сама выберет цели для ответа на захват судов западными странами – Лавров

Лавров напомнил, что президент Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе "на этот разбой, на это пиратство".

"Но не обязательно в тех же акваториях, где вот эти вот новоявленные миротворцы будут вершить свое беззаконие. Будем выбирать цели сами. Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство. И решать будем мы, как с этими судами обходиться", – цитируют дипломата "Вести".

В июне Евросоюз официально разрешил задерживать иностранные танкеры так называемого теневого флота, а также конфисковывать и продавать находящуюся на судах нефть и нефтепродукты.

Что изменилось в правилах ЕС

Полномочия военных. Военным кораблям стран ЕС в Средиземном море (в рамках операции IRINI) дали право останавливать и досматривать суда под флагами третьих стран, если есть подозрения в перевозке российской нефти в обход санкций.

Легализация изъятий. Согласно регламенту Совета ЕС (вступившему в силу 24 июля), изъятые углеводороды и зерно разрешено выставлять на продажу. Вырученные от продажи конфискованного груза средства запрещено передавать российским гражданам и компаниям.

Практика задержаний

С начала 2026 года в европейских водах уже были временно задержаны не менее девяти танкеров "теневого флота" (в частности Францией и Великобританией). Ранее их отпускали после выписывания штрафов, теперь же запускается механизм полноценной конфискации грузов.