Израильская сторона представила американским чиновникам материалы о ядерной программе Ирана и выступила за многодневную кампанию авиаударов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, глава Моссад настаивал на скорейшем начале военных операций против Ирана, тогда как президент США Дональд Трамп рассматривает варианты действий в отношении Тегерана.

Роман Гофман является близким соратником премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в минувшую пятницу он встретился в Вашингтоне с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и другими неназванными чиновниками.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Затем администрация США отказалась от применения масштабной военной силы против Ирана и перешла к попытке его экономического удушения посредством санкций.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что основная цель войны с Ираном – не допустить создания ядерного оружия в этой стране. Не исключено, что глава израильской разведки привез в столицу США новые данные на этот счет.

Президент США тем временем публично объявил, что не спешит принимать решение по Ирану и готов отложить развитие ситуации на несколько месяцев.