"На ж/д станции Кутейниково городского округа Иловайск пострадали шесть человек", – написал он в Max.

Тяжело пострадал машинист, оператор станции получил травмы средней степени тяжести. Также травмированы двое мужчин – начальник станции и проводник, а среди пассажиров – мужчина и девушка.

Еще девять человек оказались атакованы беспилотниками в других муниципалитетах республики. В городском округе Харцызск женщина получила ранения средней тяжести при ударе по легковому автомобилю. Двое мужчин попали под огонь при атаке на грузовик вблизи поселка Корсунь в городском округе Енакиево.

Кроме того, один человек пострадал в Октябрьском районе Мариуполя, еще один тяжело ранен при ударе по автозаправке в Киевском районе Донецка.

В Ясиноватой при атаке на лечебное учреждение травмированы две сотрудницы бригады скорой помощи и водитель, а также работница больницы.

В Никитовском районе Горловки двое молодых мужчин подорвались на мине "Лепесток", один из них получил тяжелые травмы.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

ДНР постоянно подвергается атакам украинских беспилотников. ВСУ с помощью дрона Hornet в среду, 5 августа 2026 года, нанесли удар по больнице в центральной части Донецка. Взрывом частично была разрушена одна из несущих стен, выбиты стекла и сильно поврежден наружный фасад. Погибла пенсионерка, еще две женщины получили травмы разной степени тяжести.