Швейцарский банк Swissquote закрывает счета части россиян – Inside Paradeplatz

"Россияне, проживающие здесь, на днях получили неприятные новости. Банк Swissquote и его «дочка» Yuh закрывают их счета", – говорится в материале.

Глава Swissquote Марк Бюрки, как отмечает издание, заявил, что банк не отключает счета клиентов из России систематически. По его словам, бывают "особые ситуации", требующие подобных решений: например, если клиент включен в санкционный список или если его экономическое положение тесно связано с Россией.

Один из клиентов, столкнувшихся с закрытием, сообщил Inside Paradeplatz, что решение распространяется на лиц, имеющих вид на постоянное жительство в Швейцарии и не имеющих судимости. По его словам, в отдельных случаях оно может затронуть также людей с двойным гражданством и владельцев швейцарских паспортов.

11 августа 2026 года Швейцария вслед за ЕС ввела в действие очередной пакет санкций против России. Ограничения, в частности, были введены в отношении исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, бывшего президента "Объединённой судостроительной корпорации" Алексея Рахманова, бизнесмена Тахира Гараева, владельца компании по производству дронов "Рустакт" Павла Никитина. Также в список попали 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ, компании из Турции, ОАЭ, Либерии, Азербайджана и Гонконга, связанные с морскими перевозками.

Какие санкции ввела против России Швейцария после начала СВО на Украине?

После начала специальной военной операции в 2022 году Швейцария отошла от своей традиционной политики строгого нейтралитета и последовательно дублирует почти все пакеты санкций Евросоюза. По состоянию на август 2026 года под швейцарскими ограничениями находятся тысячи российских граждан и компаний.