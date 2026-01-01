Дневная сводка МО фиксирует уничтоженные воздушные цели. Последствия на земле региональные власти описывают отдельно.

В Брянской области беспилотник-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в селе Гриневочка Погарского района, погиб 50-летний водитель, сообщил губернатор Егор Ковальчук в Max-канале. Ранен 69-летний житель села Чуровичи Климовского района, ему оказана медицинская помощь.

В Белгородской области, по данным регионального оперштаба, ранения получили шесть человек. В Беломестном при атаке на коммерческий объект пострадал мужчина с осколочными ранениями ягодичной области и бедра. В Веселой Лопани беспилотник атаковал маршрутный автобус, мужчина получил осколочное ранение шеи. В Шебекине мужчина с ранением нижней челюсти сам обратился в ЦРБ, еще одна женщина получила акубаротравму при детонации FPV-беспилотника. В селе Зозули Борисовского округа при атаке на легковой автомобиль пострадали отец и сын, у подростка предварительный диагноз "акубаротравма".

В Белгородской области также повреждены частные дома, десятки легковых автомобилей, грузовые машины, объекты инфраструктуры, линии электропередачи и дорожное полотно. В Белгороде беспилотник ударил по коммерческому объекту, повреждены кровля и оборудование.

В Горловке (ДНР) три человека пострадали при ударе беспилотника по остановке общественного транспорта, сообщили ТАСС в оперативных службах. Глава администрации города Иван Приходько сообщил, что в Калининском районе повреждено дошкольное образовательное учреждение, несколько автомобилей, многоквартирный дом и хозобъекты.

В Энергодаре Запорожской области беспилотник атаковал припаркованный автомобиль около 12:30 мск, машина загорелась, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.

Кроме того, пять человек пострадали в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА.