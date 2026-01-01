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Советник президента РФ Кобяков анонсировал важные заявления Путина на ВЭФ

Западу рекомендуется следить за выступлением российского лидера, заявил в интервью ТАСС 15 августа 2026 года, в субботу, советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Путин сделает важные заявления на ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин

©Администрация президента РФ / Kremlin.ru

"Конечно, отдельно всегда особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу", – указал Кобяков.

Последние заявления президента

На заканчивающейся неделе Владимир Путин посетил ряд регионов Сибири и Дальнего Востока – Бурятию, Новосибирскую, Сахалинскую области. Он впервые побывал на Курилах.

12 августа глава государства на борту ракетного крейсера "Варяг" принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Президент также заслушал доклад командующего ТОФ Виктора Лиины.

В выступлении перед военнослужащими ТОФ Путин назвал "пиратством и разбоем" планы Запада по захвату российских судов. "Если это (решение. – «Профиль») на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально", – указал президент. Он подчеркнул, что это будет происходить вовсе не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на российские суда, а в любом месте.

Путин отметил, что зона ответственности Тихоокеанского флота "остается непростой".

Президент поручил подготовить предложения по дополнительным мерам для максимально эффективного выполнения поставленных задач.

Встреча президента с Трутневым

Не так давно, 6 августа, о подготовке к ВЭФ шла речь на рабочей встрече президента РФ со своим полномочным представителем в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

"Мы хотели бы попросить вас принять участие в запуске новых предприятий. Это созданный по вашему прямому поручению Амурский газохимический комплекс, «Удоканская медь», они там вводят комплекс по производству катодной меди. Находкинский завод минеральных удобрений – первую очередь", – говорил Трутнев.

На ВЭФ-2026 рассчитывают подписать до 380 инвестиционных соглашений на общую сумму 6,5 трлн рублей. Форум пройдет 1–4 сентября во Владивостоке, его главная тема в этом году – "Дальний Восток – развитие во благо людей".

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Метки: Владимир Путин ВЭФ
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