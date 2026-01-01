Стоимость заблокированных в Швейцарии российских активов превысила $10 млрд

По его словам, замороженными остаются в том числе 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты – они принадлежат лицам и организациям, в отношении которых введены санкции.

Также в Швейцарии заморожены резервы и активы ЦБ РФ. На июнь 2026 года они оценивались в 6,8 млрд франков против 7,2 млрд франков годом ранее.

Майенфиш не стал отвечать на вопрос о том, участвует ли Берн в обсуждении идеи передачи замороженных российских активов в новый депозитарий ЕС. Он ограничился лишь такими словами: "Швейцария внимательно следит за международными обсуждениями по поводу замороженных активов Центрального банка России".

В Швейцарии, подчеркнул чиновник, "считают крайне важным, чтобы согласованные на международном уровне подходы уважали принципы верховенства закона и международного права, а также обеспечивали финансовую стабильность".

О заморозке российских активов в Швейцарии заявили после февраля 2022 года. По состоянию на 1 декабря 2022 года говорилось о заморозке активов на 7,5 млрд франков и аресте 15 объектов недвижимости. По состоянию на 1 декабря 2023 года речь шла о 7,7 млрд франков.

Схожие меры были приняты и в других странах. В июле 2022 года сообщалось, что в шести странах ЕС – Франции, Германии, Австрии, Ирландии, Люксембурге и Бельгии – заморожены российские активы на €12,7 млрд, а в ЕС в целом – на €13,9 млрд.