В Латвии истребители сбили беспилотник

Одновременно власти Финляндии временно ограничили движение воздушного и морского транспорта в восточной части Финского залива.

Инцидент произошел на фоне отражения налета беспилотников в соседней Ленинградской области. По словам губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО сбили 54 БПЛА, зафиксированы повреждения в районе порта Усть-Луга.

В последние недели в воздушном пространстве прибалтийских стран неоднократно фиксировались украинские дроны. Эстония, Латвия и Литва ранее заявляли, что не давали Украине разрешения использовать их территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.

Как в Латвии из-за беспилотника сменилось правительство

В мае премьер-министр Эвика Силиня подала в отставку на фоне раскола в правящей коалиции, возникшего из‑за ее решения снять министра обороны Андриса Спрудса после падения двух украинских беспилотников под Резекне. После этого президент Эдгар Ринкевич предложил депутата от объединения "Объединенный список" Андриса Кулбергса на должность главы кабинета.

В ночь на 7 мая в воздушном пространстве Латвии была зафиксирована группа из шести беспилотников. По данным ведомства, менее чем через час отметки пяти из них исчезли в районе Резекне. Шестой дрон, как утверждается, после входа в воздушное пространство России в 4:41 мск был там сбит средствами ПВО. Один из аппаратов упал на территории нефтебазы в Резекне.

Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам Эгилс Лещинскис заявил, что Вооруженные силы Латвии не открывали огонь по беспилотникам, зафиксированным в районе Резекне, поскольку не были выполнены все требования безопасности. Спрудс добавил, что для принятия решения о поражении цели в населенном пункте необходимо соблюдение ряда условий, которые он не раскрыл.