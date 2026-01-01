В Латвии заявили, что 14 августа БПЛА залетел в страну из Беларуси

По словам Мелниса, сказанным в интервью Латвийскому телевидению, дрон вошел в воздушное пространство Латвии в пятницу утром, после чего был уничтожен истребителями НАТО в лесистой местности у озера Божевас в Балвском крае. Никто из жителей не пострадал, ущерб имуществу не причинен. Министр подтвердил: "Дроны, которые будут залетать на территорию Латвии, будут сбиваться".

В мае премьер-министр Эвика Силиня подала в отставку на фоне раскола в правящей коалиции, возникшего из‑за ее решения снять министра обороны Андриса Спрудса после падения двух украинских беспилотников под Резекне. После этого президент Эдгар Ринкевич предложил депутата от объединения "Объединенный список" Андриса Кулбергса на должность главы кабинета.

Ранее сообщалось, что беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии. По данным Delfi, в субботу латвийские вооруженные силы завершили взрывные работы по безопасной нейтрализации обломков сбитого аппарата. Латвия выдала предупреждение о воздушной угрозе, его получили жители Аугшдаугавского, Прейльского и Балвского краев.