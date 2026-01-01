Подразделения группировок войск ВС РФ улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.

"Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Листовка, Общее, Розовка, Самойловка и Никольское Запорожской области", – рассказывают в Минобороны о действиях "Востока".

Потери ВСУ за сутки составили около 1375 человек, в том числе в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ – более 245, "Запад" – более 190, "Юг" – до 205, "Центр" – до 370, "Восток" – до 325, "Днепр" – до 40.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS, 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Накануне же в Минобороны заявили об установлении контроля над селами Великий Прикол и Садки в Сумской области.