ВС РФ поразили три логистических центра на территории Украины

В течение дня были поражены:

в Погребах Киевской области – логистический центр "DHL Логистик", его помещения использовались для хранения беспилотников и комплектующих к ним;

в Борисполе Киевской области – торгово-логистический центр "Заммлер склад", он использовался для хранения и распределения грузов военного назначения;

в Нерубайском Одесской области – логистический центр, который использовался для хранения и распределения военных грузов, доставляемых в одесский порт.

В порту Южный (часть Большой Одессы) под удар попал сухогруз с военным имуществом.

Ранее в Минобороны неоднократно заявляли о поражении логистических центров на Украине.

27 августа говорилось о поражении логистических центров в Борисполе и Броварах (Киевская область), в ночь с 28 на 29 августа – о поражении ТЛЦ "Фим сервис" в Чайках (Киевская область), 29 августа – о поражении логистического центра в Калиновке (Киевская область). Наконец, 30 августа нанесен удар по транспортно-логистическому центру "Пирогово" (Киевская область), где было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, включая комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.