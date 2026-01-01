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ВС РФ поразили три логистических центра на территории Украины

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщают в Минобороны РФ 31 августа 2026 года, в понедельник.

Нанесены новые удары по логистическим центрам на Украине

Беспилотники "Герань" (иллюстрация)

©Corona Borealis Studio/Global Look Press

В течение дня были поражены:

  • в Погребах Киевской области – логистический центр "DHL Логистик", его помещения использовались для хранения беспилотников и комплектующих к ним;
  • в Борисполе Киевской области – торгово-логистический центр "Заммлер склад", он использовался для хранения и распределения грузов военного назначения;
  • в Нерубайском Одесской области – логистический центр, который использовался для хранения и распределения военных грузов, доставляемых в одесский порт.

В порту Южный (часть Большой Одессы) под удар попал сухогруз с военным имуществом.

Ранее в Минобороны неоднократно заявляли о поражении логистических центров на Украине.

27 августа говорилось о поражении логистических центров в Борисполе и Броварах (Киевская область), в ночь с 28 на 29 августа – о поражении ТЛЦ "Фим сервис" в Чайках (Киевская область), 29 августа – о поражении логистического центра в Калиновке (Киевская область). Наконец, 30 августа нанесен удар по транспортно-логистическому центру "Пирогово" (Киевская область), где было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, включая комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.

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Метки: Министерство обороны РФ Операция по демилитаризации Украины
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