"Если уже звучит вполне нормально, что одним из ключевых условий мирной жизни после этого конфликта являются прочные гарантии безопасности для Украины – то, что некоторые сейчас называют гарантиями вроде пятой статьи [НАТО], – то почему бы не сказать вслух то, о чем думает так много людей? Не было бы эффективнее просто принять Украину в НАТО?" – заявил политик, выступая на Парламентской ассамблее НАТО. Его слова приводит агентство "Интерфакс-Украина".

Главным текущим запросом Зеленский назвал средства противовоздушной обороны – системы Patriot, NASAMS, SAMP/T и ракеты к ним. Он подчеркнул, что способные сбивать баллистические ракеты боеприпасы не должны "пылиться на складах" партнеров.

Зеленский призвал как можно скорее организовать встречу в формате Украина – Европа – США – Россия, отметив, что партнеры рассчитывают провести её до Рождества, но Киев "готов начать хоть завтра" при наличии согласованной с союзниками повестки.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер 19 ноября заявил, что гарантии безопасности Украины будут основываться на статье 5 устава НАТО. При этом он признал, что в России есть много сомнений в отношении этой концепции, поэтому так важно возобновить диалог Москвы и Европы. Позже Кушнер анонсировал скорые многосторонние консультации по Украине.

Положение о вступлении Украины в НАТО закреплено в конституции страны, как приоритетная цель. Позиция Москвы на переговорах по урегулированию конфликта включает условие внеблокового статуса Украины.

Статья 5 устава НАТО закрепляет принцип коллективной обороны альянса. Согласно этому положению, нападение на одного или нескольких участников блока в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на все страны организации в целом.

Парламентская ассамблея НАТО – независимая межпарламентская организация, объединяющая законодателей стран – членов НАТО, а также делегатов от ассоциированных стран и наблюдателей. Заседания организации проводятся ежегодно. В 72-ом заседании ассамблеи в Берлине 23 ноября 2026 года Зеленский принял участие по видеосвязи.