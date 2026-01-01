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Условия запуска 5G-сетей в России утверждены

Операторы "Большой четверки" смогут использовать для развертывания 5G-сетей уже имеющиеся у них диапазоны радиочастот, которые были им выделены для связи стандарта LTE (4G). При этом можно будет применять установленные до 1 сентября 2026 года зарубежные базовые станции. Это позволит быстро развернуть сети пятого поколения, подчеркивают в Минцифры 31 августа 2026 года, в понедельник.

Условия развертывания 5g утвердили

(Иллюстрация)

©Kamlangmee / Shutterstock/Fotodom

"Билайн", "МегаФон", МТС и Т2 также получат по 90 МГц в полосе 4630–4990 МГц без аукционов. Новые частоты дадут операторам возможность "разворачивать высокопроизводительные сети и внедрять инновационные сервисы".

"Сети связи пятого поколения на условиях технейтральности должны появиться в городах с населением более 1 млн человек в самое ближайшее время. В диапазоне 4,63–4,99 ГГц 5G запустят в наиболее популярных локациях городов-миллионников до конца 2028 года. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение трех лет", – указывают в Минцифры.

В 2027 году должен начаться поэтапный переход на базовые станции российского производства, завершится он к концу 2031 года.

Условия запуска 5G-сетей были утверждены на прошедшем в Минцифры заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Они, по-видимому, соответствовали тому проекту, о котором в министерстве рассказывали 26 августа. Подготовлен этот проект был после обсуждения с операторами и другими заинтересованными ведомствами.

5G-сети обеспечат более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку, увеличенную пропускную способность. Кроме того, подчеркивают в Минцифры, развитие сетей связи 5G в России будет стимулировать производство отечественного телекоммуникационного оборудования.

Ранее же сегодня, 31 августа, стало известно о том, что 5G запустили на площадке XI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Скорости мобильного интернета, в тестовой зоне, в среднем выше на 20% по сравнению с сетями четвертого поколения, а пиковые могут достигать 900 Мбит/с", – заявляется в информационном сообщении "МегаФона".

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Метки: 5G Минцифры России связь сети 5G сотовая связь
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