Условия запуска 5G-сетей в России утверждены

"Билайн", "МегаФон", МТС и Т2 также получат по 90 МГц в полосе 4630–4990 МГц без аукционов. Новые частоты дадут операторам возможность "разворачивать высокопроизводительные сети и внедрять инновационные сервисы".

"Сети связи пятого поколения на условиях технейтральности должны появиться в городах с населением более 1 млн человек в самое ближайшее время. В диапазоне 4,63–4,99 ГГц 5G запустят в наиболее популярных локациях городов-миллионников до конца 2028 года. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение трех лет", – указывают в Минцифры.

В 2027 году должен начаться поэтапный переход на базовые станции российского производства, завершится он к концу 2031 года.

Условия запуска 5G-сетей были утверждены на прошедшем в Минцифры заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Они, по-видимому, соответствовали тому проекту, о котором в министерстве рассказывали 26 августа. Подготовлен этот проект был после обсуждения с операторами и другими заинтересованными ведомствами.

5G-сети обеспечат более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку, увеличенную пропускную способность. Кроме того, подчеркивают в Минцифры, развитие сетей связи 5G в России будет стимулировать производство отечественного телекоммуникационного оборудования.

Ранее же сегодня, 31 августа, стало известно о том, что 5G запустили на площадке XI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Скорости мобильного интернета, в тестовой зоне, в среднем выше на 20% по сравнению с сетями четвертого поколения, а пиковые могут достигать 900 Мбит/с", – заявляется в информационном сообщении "МегаФона".