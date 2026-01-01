В эксперименте участвовали два аппарата разработки "Геоскана" – "Лобачевский" и "ИнноСат16". Их работу проверяли с помощью наземной оптической станции "КуСпэйс Технологии", расположенной в Звенигороде Московской области, передает РИА Новости.

Как проходили испытания лазерной связи

Специалисты проверяли точность взаимного наведения космических аппаратов и наземной станции. Это принципиально важная часть технологии: лазерный луч имеет гораздо более узкую направленность, чем радиосигнал, поэтому передатчик и приемник должны точно находиться в поле зрения друг друга.

Во время эксперимента наземная станция отслеживала спутники с помощью оптической системы. Установленные на борту аппаратов сенсоры, в свою очередь, фиксировали лазерный сигнал-маяк, направленный с Земли. По положению светового пятна на матрицах датчиков специалисты оценивали точность ориентации наноспутников.

Среднее отклонение при наведении космических аппаратов на наземную станцию составило 0,011 градуса. При наведении станции на спутники погрешность оказалась еще меньше – 0,003 градуса. По оценке участников проекта, полученных результатов достаточно для организации устойчивого оптического канала связи.

Руководитель департамента космических систем "Геоскана" Дмитрий Боровицкий отметил, что на платформе "Геоскан 16U" реализованы алгоритмы стабилизации и ориентации, позволяющие с высокой точностью управлять положением спутника в пространстве. Эти решения необходимы не только для получения качественных снимков поверхности Земли, но и для наведения аппаратов на наземные станции при передаче информации по лазерному каналу.

Зачем спутникам нужна лазерная связь

Сейчас для обмена данными между космическими аппаратами и Землей преимущественно используют радиосвязь. Однако по мере развития спутниковых группировок и увеличения объема информации, которую собирают аппараты, растет потребность в более производительных каналах передачи данных.

Лазерная связь может решить эту задачу. Она позволяет передавать большие объемы информации за короткое время, при этом оборудование обычно потребляет меньше энергии и занимает меньше места по сравнению с радиосистемами сопоставимой производительности.

Для спутников дистанционного зондирования Земли это особенно важно. Такие аппараты делают снимки поверхности планеты, собирают данные о природных ресурсах, состоянии лесов, сельскохозяйственных угодий, городов и инфраструктуры. Чем выше разрешение изображений и чем больше площадь наблюдения, тем больше информации необходимо передать на Землю для обработки и анализа.

Лазерные каналы также могут использоваться для обмена данными между самими спутниками. Например, аппарат, находящийся вне зоны прямой видимости наземной станции, сможет передать информацию другому спутнику, который находится в подходящем положении для связи с Землей. Это позволит создавать более гибкие системы передачи данных.

Еще одно преимущество технологии – узкая направленность лазерного луча. В отличие от радиосигнала, который распространяется в более широком секторе, оптический сигнал концентрируется на небольшом участке пространства. Это снижает вероятность его перехвата и помех. Кроме того, для лазерной связи не требуется лицензирование радиочастотного спектра.

При этом у технологии есть ограничения. Для установления соединения необходимо очень точно направить лазерный луч на приемник и удерживать его в заданном положении. На качество связи также могут влиять погодные условия: облачность и другие атмосферные явления способны ослаблять оптический сигнал.

Что такое кубсаты

Кубсаты – это класс сверхмалых спутников, которые собирают из стандартных модулей в форме куба со стороной 10 сантиметров. Такой подход позволяет создавать относительно компактные и недорогие космические аппараты, используя унифицированные конструкции.

Спутники формата 16U состоят из 16 стандартных модулей. Именно к этой категории относятся "Лобачевский" и "ИнноСат16", использованные в эксперименте.

По словам научного сотрудника "КуСпэйс Технологии" Виталия Мерзлинкина, лазерная космическая связь обладает рядом преимуществ перед радиосвязью, включая высокую пропускную способность, меньшее энергопотребление и более высокую защищенность от перехвата благодаря узкой направленности луча.

Проведенный эксперимент стал важным этапом подготовки к созданию оптических каналов связи на малых космических аппаратах. Следующий шаг – разработка и внедрение самой системы лазерной передачи данных.