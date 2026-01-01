14 августа в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков

Днем столбики термометров в российской столице покажут +17...+19°C. В ночь на субботу, 15 августа, температура воздуха опустится до +7°C. В Московской области ожидается +12...+19°C и до +6°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы 15–17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 59 до 90%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

В столичном регионе сохранится прохладная погода, температура воздуха ниже климатической нормы для августа на 2–3°C. Влажно-прохладная погода, временами порывистый ветер, слабо пониженное содержание кислорода в приземном воздухе могут оказывать дополнительную нагрузку на организм людей, страдающих хроническими недугами, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о понижении температуры воздуха в столице в ночь на пятницу, 14 августа 2026 года, до +8°C. По его словам, аналогичные погодные условия ожидаются и в ночь на субботу, 15 августа.