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Москвичей ждут аномально холодные для середины августа ночи

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о понижении температуры воздуха в столице в ночь на пятницу, 14 августа 2026 года, до +8°C. По его словам, аналогичные погодные условия ожидаются и в ночь на субботу, 15 августа.

"Жителям столичного региона предстоит пережить еще одну очень холодную, по меркам середины августа, ночь. По нашим прогнозам, к утру в столице +8...+10°C, в Подмосковье +5...+10°C", – написал Леус в Telegram-канале.

Синоптик отметил, что субботняя ночь в Москве и области также будет не менее холодной.

"Днем в пятницу осадков не ожидается, не столь сильным, как сегодня, будет ветер, и начнет расти дневная температура, хотя до климатической нормы ей еще далеко", – подчеркнул он.

В минувший четверг, 13 августа 2026 года, среднесуточная температура в столице опустилась до +13,8°C. Как сообщил руководитель центра "Метео" Александр Шувалов, этот день стал наиболее прохладным за весь текущий сезон.

Причиной аномалии стал тыл уходящего циклона, принесший дожди и северный ветер.

Текущие показатели отстают от нормы августа и соответствуют началу сентября.

По данным метеорологов, температура в столице оказалась на 6–7°C ниже климатической нормы. Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец назвал это похолодание "репетицией осени".

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Метки: Москва прогноз погоды
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