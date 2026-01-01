15 августа в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь

Днем столбики термометров в российской столице покажут +19...+21°C. В ночь на воскресенье, 16 августа, температура воздуха опустится до +10°C. В Московской области ожидается +12...+21°C и до +5°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 56 до 89%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погода начнет улучшаться, будет больше солнца (УФ-индекс умеренный и составит пять баллов), температура еще немного ниже нормы, содержание кислорода в воздухе и атмосферное давление в пределах климатических значений. Погода начинает напоминать о приближении осени, на смену жарким и солнечным дням приходят более прохладные и пасмурные. Смена сезонов года часто становится нагрузкой на организм и вызывает обострение хронических болезней, общее недомогание, повышенную метеочувствительность, эмоциональную и психологическую неустойчивость, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность в основном низкая, ожидаются вспышки класса М. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что после самого холодного дня с начала лета в Москве отмечается небольшое потепление. Ближе к вечеру субботы столичный регион пересечет теплый атмосферный фронт, который, сопровождаясь небольшими дождями, запустит последующее повышение температур.