Москвичам пообещали потепление после волны холода

По его словам, финалом арктического вторжения станет ближайшая, по августовским меркам очень холодная ночь: к утру в столице ожидается +8...+10°C.

В субботу днем температура начнет расти и достигнет +19...+21° C. Ближе к вечеру столичный регион пересечет теплый атмосферный фронт, который, сопровождаясь небольшими дождями, запустит последующее повышение температур.

Воскресенье, 16 августа, пройдет под влиянием теплого сектора далекого североатлантического циклона. На фоне кратковременных осадков температурный режим вернется к климатическим нормам: днем прогнозируется +23...+25°C.

В понедельник, 17 августа, по периферии циклона начнет поступать более прогретый воздух, и столбики термометров поднимутся до +25...+27°C. К вечеру дожди станут локальными ливнями, местами возможны грозы – это будет связано с приближением холодного фронта.

Во вторник и среду, 18-19 августа, сохранится влияние периферии циклона: ожидаются кратковременные дожди и умеренное тепло с дневными значениями +22...+24°C.

С большой долей вероятности нынешнее лето по своей максимальной температуре, а она составляет +30,7° и наблюдалась 2 августа, станет самым холодным с 2009 года, подчеркнул Леус.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что температура воды в столичных водоемах сейчас не превышает +20°C. По его словам, ночью вода быстро остывает, а днем уже не успевает прогреться до комфортных значений. Он отметил, что "только самые отчаянные" любители купания еще смогут несколько дней в августе заходить в воду.