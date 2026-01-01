14 августа 2026
USD 83.81 +0.81 EUR 96.75 +0.97
Новости Общество
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Купальный сезон в Москве завершен – синоптик Ильин

Купальный сезон в Москве завершен – синоптик Ильин

Температура воды в столичных водоемах сейчас не превышает 20°C, сообщил в пятницу, 14 августа 2026 года, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. По его словам, ночью вода быстро остывает, а днем уже не успевает прогреться до комфортных значений.

Ильин рассказал РБК, что дополнительным фактором стал порывистый ветер.

"Пора закругляться", – добавил специалист.

Он отметил, что "только самые отчаянные" любители купания еще смогут несколько дней в августе заходить в воду.

Какая погода ожидается в Москве на выходных 15-16 августа?

По данным Гидрометцентра России, в выходные 15–16 августа в Москве ожидается постепенное возвращение летнего тепла после арктического похолодания. Если суббота будет еще умеренно прохладной, то в воскресенье температура вернется к климатической норме.

Погода в Москве в субботу, 15 августа

  • Ночь: температура опустится до +7…+9°C (в центре города до +10…+12°C), переменная облачность, без осадков.
  • День: воздух прогреется до +19…+21°C, ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой кратковременный дождь (преимущественно в конце дня).
  • Ветер: северо-западный, умеренный, со скоростью 6–11 м/с.

Погода в Москве в воскресенье, 16 августа

  • Ночь: потеплеет до +10…+12°C, облачно с прояснениями, местами по области пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 3–8 м/с.
  • День: температура поднимется до комфортных +24…+26°C. Облачность будет переменной, но местами прогнозируется кратковременный дождь, а в отдельных районах возможна гроза.
  • Ветер: западный и юго-западный, скорость составит 5–10 м/с.

Атмосферное давление в течение выходных дней будет немного ниже нормы – в пределах 744–747 мм рт. ст. В начале следующей рабочей недели потепление в столичном регионе продолжится.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что четверг, 13 августа, в Москве стал самым прохладным днем с начала лета.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Москва
Рекомендательный сервис