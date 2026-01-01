Купальный сезон в Москве завершен – синоптик Ильин

Ильин рассказал РБК, что дополнительным фактором стал порывистый ветер.

"Пора закругляться", – добавил специалист.

Он отметил, что "только самые отчаянные" любители купания еще смогут несколько дней в августе заходить в воду.

Какая погода ожидается в Москве на выходных 15-16 августа?

По данным Гидрометцентра России, в выходные 15–16 августа в Москве ожидается постепенное возвращение летнего тепла после арктического похолодания. Если суббота будет еще умеренно прохладной, то в воскресенье температура вернется к климатической норме.

Погода в Москве в субботу, 15 августа

Ночь: температура опустится до +7…+9°C (в центре города до +10…+12°C), переменная облачность, без осадков.

День: воздух прогреется до +19…+21°C, ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой кратковременный дождь (преимущественно в конце дня).

Ветер: северо-западный, умеренный, со скоростью 6–11 м/с.

Погода в Москве в воскресенье, 16 августа

Ночь: потеплеет до +10…+12°C, облачно с прояснениями, местами по области пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 3–8 м/с.

День: температура поднимется до комфортных +24…+26°C. Облачность будет переменной, но местами прогнозируется кратковременный дождь, а в отдельных районах возможна гроза.

Ветер: западный и юго-западный, скорость составит 5–10 м/с.

Атмосферное давление в течение выходных дней будет немного ниже нормы – в пределах 744–747 мм рт. ст. В начале следующей рабочей недели потепление в столичном регионе продолжится.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что четверг, 13 августа, в Москве стал самым прохладным днем с начала лета.