Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил о росте числа случаев заражения устойчивой к лекарствам Klebsiella pneumoniae в странах Евросоюза. В организации оценили вероятность дальнейшего распространения подобных инфекций в ЕС и Европейской экономической зоне как высокую.

Почему бактерия вызывает опасения

Klebsiella pneumoniae – не новая инфекция: эта бактерия давно известна медицине и может вызывать заболевания дыхательных и мочевыводящих путей, а также инфекции кровотока.

Особенно часто она становится причиной внутрибольничных вспышек. Опасность связана с тем, что некоторые ее штаммы приобрели устойчивость сразу к нескольким группам антибиотиков.

В ноябре 2026 года ECDC опубликовал обновленную оценку ситуации с устойчивыми к карбапенемам бактериями. Специалисты отметили распространение штаммов Klebsiella pneumoniae, которые вырабатывают ферменты NDM-карбапенемазы. Они способны обезвреживать карбапенемы – антибиотики широкого спектра действия, которые нередко используют при тяжелых инфекциях, когда другие препараты не помогают.

Более того, некоторые новые штаммы одновременно приобретают признаки повышенной вирулентности – способности вызывать заболевание. По оценке ECDC, сочетание устойчивости к лекарствам и большей способности провоцировать тяжелые инфекции повышает риск неэффективности лечения.

Масштаб проблемы отражают и данные за 2025 год. По оценкам ECDC, частота заражений крови, вызванных устойчивой к карбапенемам Klebsiella pneumoniae, в Евросоюзе оказалась на 72% выше, чем в 2019 году. В 10 из 43 стран, представивших данные, не менее половины исследованных образцов этой бактерии были устойчивы к карбапенемам.

Кто находится в группе риска

Наибольшую опасность бактерия представляет для пациентов стационаров. Риск заражения повышается при длительном пребывании в больнице, проведении инвазивных процедур, использовании медицинских устройств, а также при ослабленном иммунитете.

Распространению устойчивых штаммов могут способствовать перемещение пациентов между медицинскими учреждениями и недостаточные меры инфекционного контроля.

При этом обнаружение бактерии не всегда означает развитие заболевания: она может присутствовать в организме без симптомов. Однако у уязвимых пациентов инфекция способна привести к тяжелым осложнениям, а устойчивость к антибиотикам затрудняет подбор лечения.

Почему пандемии не ожидают

Онищенко подчеркнул, что распространение Klebsiella pneumoniae не следует приравнивать к угрозе пандемии. Основная проблема связана с медицинскими учреждениями и пациентами, которые уже находятся в группе повышенного риска, а не с массовым распространением инфекции среди здорового населения.