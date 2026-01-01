"Эти цифры вызывают беспокойство из-за наблюдаемой динамики. В Европейском союзе число случаев инфекций кровотока, вызванных Klebsiella pneumoniae, устойчивой к карбапенемам – мощным антибиотикам, которые обычно приберегают для самых тяжелых случаев, – в 2025 году оказалось на 72% выше, чем в 2019-м", – сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), расчетная частота таких инфекций в 2025 году составила 3,75 случая на 100 тысяч жителей ЕС. Это на 1,68 случая превышает целевой показатель, которого Евросоюз рассчитывает достичь к 2030 году.

Власти ЕС планировали сократить частоту заражений карбапенем-устойчивой Klebsiella pneumoniae на 5% по сравнению с уровнем 2019 года. Однако вместо снижения показатель вырос на 72%.

В каких странах Европы распространяется супербактерия

Проблема касается не только Евросоюза. По информации ВОЗ, в Европейском регионе организации в 10 из 43 стран, предоставивших данные за 2025 год, не менее половины исследованных образцов Klebsiella pneumoniae оказались устойчивы к карбапенемам.

Особенно сложная ситуация складывается в некоторых государствах Южной и Восточной Европы. В других странах региона доля устойчивых к этим антибиотикам бактерий остается ниже 1%.

Кроме того, устойчивость Klebsiella pneumoniae распространяется и на другие группы антибиотиков. В 21 из 43 стран, передавших данные ВОЗ, не менее половины исследованных образцов бактерии оказались нечувствительны к цефалоспоринам третьего поколения.

В таких случаях врачам приходится прибегать к более сильным препаратам, в том числе карбапенемам. Однако и эти антибиотики постепенно теряют эффективность.

Чем опасна Klebsiella pneumoniae и почему ее сложно лечить

Klebsiella pneumoniae – бактерия, которая может присутствовать в организме человека, в частности в кишечнике, не вызывая заболевания. Однако при попадании в другие органы и ткани она способна провоцировать серьезные инфекции, включая пневмонию, инфекции мочевыводящих путей и заражение крови.

Особую опасность представляют штаммы, устойчивые к карбапенемам. Эти антибиотики относятся к препаратам широкого спектра действия и применяются, в частности, при тяжелых бактериальных инфекциях, когда другие лекарства оказываются неэффективными.

В ноябре 2026 года ECDC также сообщило об увеличении распространенности ферментов NDM, которые позволяют бактериям разрушать карбапенемы. Их появление дополнительно ограничивает возможности лечения. Некоторые штаммы Klebsiella pneumoniae приобретают устойчивость даже к недавно разработанным антибиотикам.

По оценке европейских специалистов, инфекции, вызванные устойчивыми к карбапенемам энтеробактериями, связаны с высокой смертностью. Один из факторов риска – задержка с назначением эффективного лечения, поскольку врачам требуется время, чтобы определить, какие препараты способны справиться с возбудителем.

Как распространяется супербактерия и грозит ли она новой пандемией

Наибольшую опасность Klebsiella pneumoniae представляет для пациентов медицинских учреждений. Передача бактерии может происходить через загрязненные руки, медицинское оборудование и поверхности. Риск повышается при длительном пребывании в стационаре, проведении инвазивных процедур и наличии тяжелых сопутствующих заболеваний.

При этом новые данные ECDC указывают, что устойчивые бактерии выявляют не только в больницах, но и за их пределами. Специалисты предупреждают о вероятности дальнейшего распространения устойчивых к карбапенемам энтеробактерий как в медицинских учреждениях, так и в обычной среде.

Для сдерживания распространения устойчивых бактерий ВОЗ рекомендует усилить инфекционный контроль в больницах, обеспечить своевременную лабораторную диагностику и более осторожно использовать антибиотики. ECDC также призывает развивать системы эпидемиологического наблюдения и совершенствовать методы выявления устойчивых штаммов.