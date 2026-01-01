Две золотые медали завоевали российские школьники на Международной олимпиаде по информатике

Медалистами стали:

Владислав Жиганов (золото, СУНЦ МГУ, Москва);

Максим Кравченко (золото, образовательный комплекс "Воробьёвы горы", Москва);

Сергей Муханов (серебро, образовательный комплекс "Воробьёвы горы", Москва);

Владимир Звездин (серебро, Президентский физико-математический лицей №239, Санкт-Петербург).

Владислав Жиганов также занял абсолютное второе место среди всех участников.

38-я Международная олимпиада по информатике (IOI) проходила в Ташкенте. Участники решали алгоритмические задачи на языке программирования C++ в условиях строгой изоляции, без доступа к телефонам и интернету.

Состав команды определил рейтинг, основанный на результатах сборов и Всероссийской олимпиады школьников.

"Подготовкой команды российских школьников руководил тренерский штаб во главе с директором Высшей школы программной инженерии Московского физико-технического института Алексеем Малеевым. В число наставников старшеклассников вошли тренер Центра развития ИТ-образования МФТИ Антон Белый и декан факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич", – рассказывают в правительстве.

IOI – ежегодное международное соревнование по информатике для учащихся средних и старших классов. Проводится с 1989 года и считается самым престижным в этой области. В 2025 году российские школьники также взяли здесь две золотые и две серебряные награды, а за последние три года – в общей сложности 12 медалей, восемь из которых – золотые.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, всего за 2026 год российские школьники завоевали уже 25 золотых и шесть серебряных медалей на основных международных олимпиадах.

Неделей ранее, 7 августа, сообщалось, что команда из России завоевала семь золотых и одну бронзовую медаль на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников.