Польша ожидает усиления защиты границы НАТО

Польша ожидает дополнительной поддержки НАТО для усиления безопасности вдоль своей восточной границы после сообщений о ракетных и беспилотных атаках России, заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, в то время как власти в воскресенье предупредили о российской дезинформации, связанной с сообщениями об атаке беспилотников на Калининградский эксклав, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Демократы обеспечили себе историческое большинство в палате представителей

Победа была закреплена избранием демократа Чака Хаббарда в палату представителей от Северной Каролины, сообщает Fox News. Он одержал победу над многолетним республиканцем Вирджинией Фокс, возглавлявшей влиятельный комитет по регламенту палаты представителей, который определяет, какие законопроекты поступают на рассмотрение. На данный момент демократы получили 44 дополнительных места, что составляет не менее 258 мест в палате представителей – их самое весомое большинство с 1992 года.

Трамп подписал указ об усилении контроля Белого дома над информацией, предоставляемой конгрессу

Указ распространяется на конфиденциальную информацию о федеральных подрядчиках, которая может быть предметом запросов законодателей. В указе утверждается, что получение такой информации об исполнительной власти ограничено, и конгресс не может этого делать "без законной законодательной цели, которая не затрагивает основные функции исполнительной власти", пишет Washington Examiner. В своем новом указе Трамп посоветовал всем привлеченным сторонним организациям "координировать свои действия" с Белым домом и федеральными ведомствами, прежде чем отвечать на запросы конгресса в следующем году.

Климатические переговоры COP31 провалились

Климатический саммит COP31 в Турции завершился срывом после того, как Европейский союз и ряд других стран отклонили предложенное глобальное соглашение, в котором не было прямого упоминания ископаемого топлива. Этот провал, произошедший после более чем двух недель переговоров и рекордных 44 часов сверхурочной работы, знаменует собой серьезный удар по международной климатической дипломатии, оставляя неразрешенными глубокие разногласия по вопросам энергетической политики и финансовой поддержки развивающихся стран, утверждает французский телеканал RFI.

У ливийских берегов атакован российский военный корабль

По сообщениям ливийских официальных лиц, российский военный корабль был поражен предположительно украинским беспилотником на военно-морской базе в Бенгази, информирует France 24. По предварительным данным расследования, несколько украинских морских беспилотников были запущены по кораблю с базы, контролируемой украинскими силами на западе Ливии. По меньшей мере четыре беспилотника были перехвачены и уничтожены, а два попали в военный корабль.