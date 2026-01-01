Сейчас поступать в вуз без вступительных испытаний могут как победители, так и призеры олимпиад. Поправки закрепляют это право только за победителями, передает ТАСС. При поступлении учитывать будут только результаты, полученные в 10–11 классах.

Право призеров получить 100 баллов за ЕГЭ по соответствующему предмету сохраняется. При этом каждый вуз вправе самостоятельно определять, какие именно олимпиады дают такое преимущество. Победители и призеры олимпиад, проведенных до 2025–2026 учебного года включительно, смогут в течение четырех лет поступать в вузы по прежним правилам.

Поправки были предложены ко второму чтению законопроекта о возможности граждан заявлять о недостоверности сведений о них как о руководителях некоммерческих организаций в Едином государственном реестре юридических лиц. Изменения вносятся в закон об образовании.

Причиной пересмотра правил стали многочисленные жалобы выпускников, которые во время приемной кампании 2026 года даже с максимальными баллами по ЕГЭ не смогли поступить на бюджет из-за имевших преимущество олимпиадников.

На этом фоне в октябре министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о грядущем изменении правил приема в вузы и сокращении числа олимпиад со льготами с 83 до 60. В то же время в ведущих вузах планируется увеличить число бюджетных мест для олимпиадников, но по каждому профилю появятся ограничения – не более 200 человек.

"Профиль" писал, что в 2026 году на ряде специальностей в МГУ бюджетные списки были полностью сформированы из победителей олимпиад. В МФТИ и ИТМО они заняли более 50% мест, в МГИМО – 34%. В других ведущих вузах страны, включая ВШЭ, УрФУ и Финансовый университет, также отмечался резкий рост числа поступающих без экзаменов – от 20 до 30% по сравнению с прошлыми годами.