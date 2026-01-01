Маркетплейсы предложили поддержать пострадавших от атак БПЛА продавцов за счет бюджета

Предполагается, что выплаты будут безвозмездными и рассчитываться индивидуально – с учетом фактического ущерба и масштаба бизнеса, пишут "Ведомости" в пятницу, 14 августа 2026 года. В АЦП считают, что такая помощь позволит предпринимателям быстрее восстановить работу и сохранить занятость.

Что еще предложили маркетплейсы

Ассоциация также предлагает предоставить пострадавшим компаниям отсрочку или рассрочку по налогам и другим обязательным платежам минимум на шесть месяцев, временно не начислять пени и штрафы за период вынужденного простоя, ввести кредитные каникулы и мораторий на проверки.

Среди других предложений – реструктуризация задолженности, льготное кредитование восстановления бизнеса и развитие страхования товаров на случай чрезвычайных ситуаций. Для малого и среднего бизнеса АЦП предлагает субсидировать часть стоимости страховых полисов.

Атаки ВСУ на логистические объекты

Вопрос о государственной поддержке продавцов обострился после серии атак на логистические объекты Wildberries в июле. 18 июля украинские беспилотники атаковали комплексы компании в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников, еще 24 человека получили ранения; в Электростали также пострадали люди. В последующие дни атакам подвергались и другие объекты.

Проблема непосредственно коснулась продавцов: товары, находившиеся на атакованных складах, были временно сняты с продажи, а предприниматели столкнулись с риском потери запасов и срывом поставок.

Что уже сделали сами маркетплейсы

Wildberries объявил о собственной программе поддержки. Семьям погибших сотрудников компания пообещала по 2 млн рублей, тяжело пострадавшим – по 1 млн рублей. Для продавцов были предусмотрены меры поддержки, в том числе скидки на хранение и бесплатный транзит товаров на некоторые региональные склады.

Кроме того, Wildberries начал компенсировать продавцам стоимость утраченных товаров. Компания сообщила, что размер выплат рассчитывается исходя из остатков на складе на момент происшествия и стоимости товара, как если бы он был реализован продавцом. Выплаты проводятся поэтапно.

Таким образом, речь идет уже не только о компенсациях со стороны самих площадок. Бизнес пытается добиться единого государственного механизма помощи, поскольку ущерб может возникать одновременно у тысяч независимых продавцов, а причины потерь связаны с чрезвычайными обстоятельствами, которые находятся вне их контроля.

Еще в июле другие объединения предпринимателей выступали с похожими предложениями. В частности, обсуждались кредитные каникулы, отсрочка налоговых платежей, мораторий на штрафы и снижение комиссий маркетплейсов.