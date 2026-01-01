14 августа 2026
USD 83.81 +0.81 EUR 96.75 +0.97
Новости Общество
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Маркетплейсы предложили поддержать пострадавших от атак БПЛА продавцов за счет бюджета

Маркетплейсы предложили поддержать пострадавших от атак БПЛА продавцов за счет бюджета

Ассоциация цифровых платформ (АЦП), в которую входят Wildberries, Ozon, "Яндекс", "Авито" и "Купер", предложила правительству создать механизм прямой финансовой поддержки предпринимателей, бизнес которых пострадал из-за атак беспилотников на логистическую инфраструктуру маркетплейсов. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Электронная торговля в России

(Иллюстрация)

©Semyon Prudiy/Shutterstock/Fotodom

Предполагается, что выплаты будут безвозмездными и рассчитываться индивидуально – с учетом фактического ущерба и масштаба бизнеса, пишут "Ведомости" в пятницу, 14 августа 2026 года. В АЦП считают, что такая помощь позволит предпринимателям быстрее восстановить работу и сохранить занятость.

Что еще предложили маркетплейсы

Ассоциация также предлагает предоставить пострадавшим компаниям отсрочку или рассрочку по налогам и другим обязательным платежам минимум на шесть месяцев, временно не начислять пени и штрафы за период вынужденного простоя, ввести кредитные каникулы и мораторий на проверки.

Среди других предложений – реструктуризация задолженности, льготное кредитование восстановления бизнеса и развитие страхования товаров на случай чрезвычайных ситуаций. Для малого и среднего бизнеса АЦП предлагает субсидировать часть стоимости страховых полисов.

Атаки ВСУ на логистические объекты

Вопрос о государственной поддержке продавцов обострился после серии атак на логистические объекты Wildberries в июле. 18 июля украинские беспилотники атаковали комплексы компании в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников, еще 24 человека получили ранения; в Электростали также пострадали люди. В последующие дни атакам подвергались и другие объекты.

Проблема непосредственно коснулась продавцов: товары, находившиеся на атакованных складах, были временно сняты с продажи, а предприниматели столкнулись с риском потери запасов и срывом поставок.

Что уже сделали сами маркетплейсы

Wildberries объявил о собственной программе поддержки. Семьям погибших сотрудников компания пообещала по 2 млн рублей, тяжело пострадавшим – по 1 млн рублей. Для продавцов были предусмотрены меры поддержки, в том числе скидки на хранение и бесплатный транзит товаров на некоторые региональные склады.

Кроме того, Wildberries начал компенсировать продавцам стоимость утраченных товаров. Компания сообщила, что размер выплат рассчитывается исходя из остатков на складе на момент происшествия и стоимости товара, как если бы он был реализован продавцом. Выплаты проводятся поэтапно.

Таким образом, речь идет уже не только о компенсациях со стороны самих площадок. Бизнес пытается добиться единого государственного механизма помощи, поскольку ущерб может возникать одновременно у тысяч независимых продавцов, а причины потерь связаны с чрезвычайными обстоятельствами, которые находятся вне их контроля.

Еще в июле другие объединения предпринимателей выступали с похожими предложениями. В частности, обсуждались кредитные каникулы, отсрочка налоговых платежей, мораторий на штрафы и снижение комиссий маркетплейсов.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: ozon онлайн-торговля
Рекомендательный сервис