"Отложите поездки на электросамокатах. По прогнозу синоптиков, в течение дня в столице будет идти снег, температура опустится ниже нормы", – сообщили в столичном департаменте транспорта, уточнив, что аренда средств индивидуальной мобильности будет возобновлена после улучшения погодных условий.

Автомобилистам Москвы тоже посоветовали отказаться от личного транспорта из-за снегопада. Особенно настоятельно не рекомендуется выезжать на дороги водителям, которые еще не сменили летние шины на зимние.

В случае если существенного улучшения погоды не произойдет, сезон аренды электросамокатов в Москве можно будет считать закрытым. В 2025 году он завершился еще раньше – 14 ноября. С этого момента операторы заблокировали возможность аренды и начали вывозить самокаты с улиц на зимнее обслуживание.

Текущее ухудшение погоды связано с приближением циклона, а это означает, что обстановка станет нестабильнее, а осадки – чаще. В ближайшие два дня в городе заметно снизится давление.

В среду днем столбики термометров в Москве покажут +1…+3°C. В ночь на четверг, 19 ноября, температура воздуха опустится до +1°C. В Московской области ожидается +1…+3°C и до 0°C. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю осадки вероятны почти каждый день.