Такая мера предусмотрена в методических рекомендациях Роспотребнадзора, сообщает ТАСС в понедельник, 23 ноября 2026 года.

Как уточняется в документе, лица с повышенной температурой в детсады допускаться не будут. Ответственного за проведение измерений назначают локальными актами самой организации.

Кроме того, рекомендуется соблюдать ряд организационных мер.

Помещение должно быть оборудовано необходимыми средствами дезинфекции и иметь достаточное освещение.

Обязательно проверять температуру тела бесконтактным способом – специальными бесконтактными инфракрасными термометрами; ртутные и обычные электронные запрещены.

При осмотре особое внимание следует уделять состоянию кожи, слизистых оболочек рта, носа и горла. Важно оценить наличие кашля, насморка, повышенной температуры тела, сыпи, конъюнктивита и других проявлений болезни.

Необходимо обращать внимание на поведение ребенка: сонливость, раздражительность, апатия, которые также могут свидетельствовать о заболевании.

Родители обязаны сообщать медицинскому персоналу обо всех случаях ухудшения самочувствия своего ребенка дома накануне посещения детсада или школы.

Со своей стороны, медицинские работники должны:

регулярно информировать родителей о симптомах инфекционных болезней и мерах профилактики;

проводить беседы с родителями о значимости раннего выявления заболеваний;

объяснять важность соблюдения режима дня и питания для укрепления иммунитета ребенка.

Также педагогическим работникам необходимо проводить профилактические мероприятия, в числе которых: регулярное проветривание помещений, обращение внимания на состояние здоровья детей в течение всего времени нахождения ребенка в образовательной организации, своевременная изоляция заболевших, соблюдение детьми правил профилактики инфекций – мытье рук, социальная дистанция, личная гигиена.