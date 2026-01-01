Такая мера предусмотрена в методических рекомендациях Роспотребнадзора, сообщает ТАСС в понедельник, 23 ноября 2026 года.
Как уточняется в документе, лица с повышенной температурой в детсады допускаться не будут. Ответственного за проведение измерений назначают локальными актами самой организации.
Кроме того, рекомендуется соблюдать ряд организационных мер.
- Помещение должно быть оборудовано необходимыми средствами дезинфекции и иметь достаточное освещение.
- Обязательно проверять температуру тела бесконтактным способом – специальными бесконтактными инфракрасными термометрами; ртутные и обычные электронные запрещены.
- При осмотре особое внимание следует уделять состоянию кожи, слизистых оболочек рта, носа и горла. Важно оценить наличие кашля, насморка, повышенной температуры тела, сыпи, конъюнктивита и других проявлений болезни.
- Необходимо обращать внимание на поведение ребенка: сонливость, раздражительность, апатия, которые также могут свидетельствовать о заболевании.
- Родители обязаны сообщать медицинскому персоналу обо всех случаях ухудшения самочувствия своего ребенка дома накануне посещения детсада или школы.
Со своей стороны, медицинские работники должны:
- регулярно информировать родителей о симптомах инфекционных болезней и мерах профилактики;
- проводить беседы с родителями о значимости раннего выявления заболеваний;
- объяснять важность соблюдения режима дня и питания для укрепления иммунитета ребенка.
Также педагогическим работникам необходимо проводить профилактические мероприятия, в числе которых: регулярное проветривание помещений, обращение внимания на состояние здоровья детей в течение всего времени нахождения ребенка в образовательной организации, своевременная изоляция заболевших, соблюдение детьми правил профилактики инфекций – мытье рук, социальная дистанция, личная гигиена.