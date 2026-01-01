Заседание транслировалось на сайте парламента Кузбасса. "Решение принято", – заявил председатель регионального парламента Алексей Зеленин по итогам голосования.

В пресс-службе парламента Кузбасса уточнили, что это мораторий на торговлю указанной продукцией на пятилетний период. В 2019 году в регионе уже ограничили продажу вейпов несовершеннолетним. Новый закон распространяется на всех граждан, передает ТАСС.

Инициативу о запрете вейпов поддержали областной родительский комитет, медицинское и педагогическое сообщества, общественные объединения.

Правовую возможность вводить такие запреты регионам РФ дал подписанный президентом Владимиром Путиным 26 июня 2026 года федеральный закон о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Он позволяет субъектам запретить розничную продажу вейпов и жидкостей к ним на срок с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

В каких еще регионах РФ ввели запрет на продажу вейпов

Подобные решения в Сибирском федеральном округе уже приняты в Томской области, Красноярском крае и Республике Алтай.

7 ноября председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщал, что законы о запрете на продажу вейпов приняты в Северной Осетии, Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской областях, Пермском и Забайкальском краях, республиках Саха (Якутия), Алтай, Удмуртия, Чувашия, а также Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Еще в 39 регионах идет процесс разработки и принятия соответствующих законов, уточнил спикер.

Несколько регионов приняли такие законы на днях. 19 ноября закон об ограничении розничной продажи вейпов одобрили в Татарстане. Председатель профильного комитета Госсовета республики Рягат Хусаинов отметил, что временный характер запрета позволит провести мониторинг влияния меры на доступность продукции, структуру потребления, здоровье населения и экономику рынка.

18 ноября аналогичное решение приняли петербургские законодатели. Кроме того, принятый парламентариями закон расширил перечень мест, где будет ограничена продажа любой никотинсодержащей продукции. Спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский сообщил, что аналогичные ограничения вводятся и в Ленинградской области. Два региона договорились синхронизировать законодательные решения, чтобы административная граница не стала возможностью обойти запрет.

18 ноября законопроект о прекращении розничной продажи вейпов также приняли депутаты Законодательного собрания Калининградской области.

19 ноября председатель комитета донского заксобрания по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков сообщил, что все регионы юга России могут ввести запрет на продажу вейпов по примеру Ростовской области, где такой закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Он отметил, что договоренность достигнута.